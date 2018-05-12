У Кривому Розі обвалилася шахта: є жертви
12 травня на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася аварія, в результаті чого загинув один робітник.
Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський".
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Аварія сталася на великій глибині, і зараз гірничо-рятувальні бригади намагаються спуститися в шахту, щоб вивільнити тіло загиблого чоловіка з-під завалів.
Зазначається, що ця шахта входить до складу "Криворізького залізорудного комбінату".
Наразі причини аварії поки не відомі.
Нагадаємо, ввечері 26 квітня, на цій же шахті "Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія, внаслідок чого загинув один гірник, ще одного госпіталізовано.
Джерело: 24 Канал
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