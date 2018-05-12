У Кривому Розі обвалилася шахта: є жертви

12 травня на шахті "Гвардійська" у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталася аварія, в результаті чого загинув один робітник.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший міський".

Читайте також: У Донецькій області прогримів вибух на шахті: є постраждалі

Аварія сталася на великій глибині, і зараз гірничо-рятувальні бригади намагаються спуститися в шахту, щоб вивільнити тіло загиблого чоловіка з-під завалів.

Зазначається, що ця шахта входить до складу "Криворізького залізорудного комбінату".

Наразі причини аварії поки не відомі.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня, на цій же шахті "Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія, внаслідок чого загинув один гірник, ще одного госпіталізовано.