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      В Кропивницком 130 собак могут выбросить из приюта из-за нехватки средств

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      Волонтеры, которые приютили собак, говорят, что на содержание просто не хватает денег. А сейчас в приюте еще и началась эпидемия. Поэтому, почти все деньги идут на лечение. Есть ли шанс спасти животных – расскажем далее.

      Волонтеры самостоятельно ухаживают за собаками. бездомных щенков выхаживают за собственные деньги. Для того, чтобы всех накормить, нужно немало – примерно 30 тысяч гривен в месяц. К счастью, помогают неравнодушные горожане.

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      Дачница Татьяна рассказала, что в летний период очень многие дачники заводят себе котов и собак. А потом с наступлением морозов, уезжая в город, оставляют их без присмотра. Маленькие котята и щенки, не могут дожить до тепла, поэтому многие из них умирают. Еще одна беда – в последнее время собаки массово болеют. Волонтеры говорят, что на лечение им не хватает денег.

      Содержание одной собаки в месяц стоит примерно 250 гривен. Это с учетом и питания, и затрат на оплату коммунальных счетов. Мы потратили все средства, которые были отложены на закупку сухого корма. Еще летом мы начали собирать деньги на вакцинирование собак, но все средства потратили на лечение и кормление сейчас,
      – подытожила основательница ОО "Счастливый пес" Оксана Литвинова.

      Собаки
      В Кропивницком 130 собак могут выбросить из приюта

      Активисты обращались к городской власти Кропивницкого. Но чиновники говорят, что денег в бюджете и так мало. Впрочем, волонтеры не теряют надежды. Говорят – мир не без добрых людей. Кроме того, до последнего рассчитывают на поддержку города. Даже создали петицию, чтобы городская власть обратила на них внимание.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Бюджет Волонтеры Деньги Активисты
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