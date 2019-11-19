У Кропивницькому 130 собак можуть викинути з притулку через брак коштів

Волонтери, які прихистили песиків, кажуть, що на утримання просто не вистачає грошей. А нині у притулку ще й почалася епідемія. Тож, майже всі гроші ідуть на лікування. Чи є шанс врятувати тварин – розповімо далі.

Волонтери самотужки доглядають за собаками. безхатніх цуциків виходжують за власні гроші. Для того, аби усіх нагодувати потрібно немало – приблизно 30 тисяч гривень на місяць. На щастя, небайдужі містяни допомагають.

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Дачниця Тетяна розповіла, що у літній період дуже багато дачників заводять собі котів і собак. А потім з настанням морозів, від'їжджаючи в місто, залишають їх без нагляду. Маленькі кошенята і щенята, не можуть дожити до тепла, тож, багато з них помирають. Ще одне лихо – останнім часом собаки масово хворіють. Волонтери кажуть, що на лікування їм бракує грошей.

Утримання однієї собаки на місяць вартує приблизно 250 гривень. Це з урахуванням і харчування, і наших витрат на оплату комунальних рахунків. Ми витратили всі кошти, що були відкладені на закупку сухого корму. Ще влітку ми почали збирати гроші на вакцинування песиків, але всі кошти витратили на лікування і годування зараз,

– підсумувала засновниця ГО "Щасливий пес" Оксана Литвинова.



У Кропивницькому 130 собак можуть викинути з притулку

Активісти зверталися до міської влади Кропивницького. Та чиновники кажуть, що грошей у бюджеті і так мало. Втім, волонтери не втрачають надії. Кажуть – світ не без добрих людей. Крім того, до останнього розраховують на підтримку міста. Навіть створили петицію, аби міська влада звернула на них увагу.