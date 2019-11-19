07:33
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      У Кропивницькому 130 собак можуть викинути з притулку через брак коштів

      77 Читать новость на русском

      Волонтери, які прихистили песиків, кажуть, що на утримання просто не вистачає грошей. А нині у притулку ще й почалася епідемія. Тож, майже всі гроші ідуть на лікування. Чи є шанс врятувати тварин – розповімо далі.

      Волонтери самотужки доглядають за собаками. безхатніх цуциків виходжують за власні гроші. Для того, аби усіх нагодувати потрібно немало – приблизно 30 тисяч гривень на місяць. На щастя, небайдужі містяни допомагають.

      Важливо! На Хмельниччині чиновник прив’язав до авто свого собаку та протягнув дорогою – відео (18+)

      Дачниця Тетяна розповіла, що у літній період дуже багато дачників заводять собі котів і собак. А потім з настанням морозів, від'їжджаючи в місто, залишають їх без нагляду. Маленькі кошенята і щенята, не можуть дожити до тепла, тож, багато з них помирають. Ще одне лихо – останнім часом собаки масово хворіють. Волонтери кажуть, що на лікування їм бракує грошей.

      Утримання однієї собаки на місяць вартує приблизно 250 гривень. Це з урахуванням і харчування, і наших витрат на оплату комунальних рахунків. Ми витратили всі кошти, що були відкладені на закупку сухого корму. Ще влітку ми почали збирати гроші на вакцинування песиків, але всі кошти витратили на лікування і годування зараз,
      – підсумувала засновниця ГО "Щасливий пес" Оксана Литвинова.

      Собаки
      У Кропивницькому 130 собак можуть викинути з притулку

      Активісти зверталися до міської влади Кропивницького. Та чиновники кажуть, що грошей у бюджеті і так мало. Втім, волонтери не втрачають надії. Кажуть – світ не без добрих людей. Крім того, до останнього розраховують на підтримку міста. Навіть створили петицію, аби міська влада звернула на них увагу. 

      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні
      1249
      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Активісти Гроші Волонтери Бюджет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 4261
      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні , 06:45 "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      Світлана Попова 1248
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      704
      Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      сьогодні , 06:10 Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      Євгенія Мазур 2575
      Охота на Трампа: Коломойский предлагает президенту США сотрудничество?
      сьогодні , 01:00 Охота на Трампа: Коломойский предлагает президенту США сотрудничество?
      Іван Яковина 933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук