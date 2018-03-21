В Кропивницком контрактник воровал из части рации: награбил на 80 тысяч

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контрактника военной части на хищении средств связи боевых подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

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Правоохранители установили, что сержант роты охраны похитил 14 радиостанций, чтобы потом их продать. Рыночная стоимость этого имущества составляет примерно 80 тысяч гривен.

Сержанта поймали "на горячем", когда он как раз пытался продать 6 раций возле одного из местных торговых центров.

Правоохранители проверяют, или к "схемы" могли быть причастны другие должностные лица.

Ранее в среду вечером генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что на взятке поймали главного архитектора Василькова и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города.