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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

У Кропивницькому контрактник крав з частини рації: награбував на 80 тисяч

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Контрактника затримали на розкраданні рацій з частини
Контрактника затримали на розкраданні рацій з частини / Facebook

Співробітники Служби безпеки України викрили контрактника військової частини на розкраданні засобів зв'язку бойових підрозділів.

Про це інформує прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили, що сержант роти охорони викрав 14 радіостанцій, щоб потім їх продати. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 80 тисяч гривень.

Сержанта впіймали "на гарячому", коли він саме намагався продати 6 рацій поблизу одного з місцевих торгових центрів.

Правоохоронці перевіряють, чи до "схеми" могли бути причетні інші посадові особи.

Раніше у середу ввечері генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що на хабарі впіймали головного архітектора Василькова та начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції міста.

Теги: Новини України СБУ Новини Кропивницького Збройні Сили України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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