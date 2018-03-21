У Кропивницькому контрактник крав з частини рації: награбував на 80 тисяч

Співробітники Служби безпеки України викрили контрактника військової частини на розкраданні засобів зв'язку бойових підрозділів.

Про це інформує прес-служба СБУ на своїй сторінці у Facebook.

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Правоохоронці встановили, що сержант роти охорони викрав 14 радіостанцій, щоб потім їх продати. Ринкова вартість цього майна становить приблизно 80 тисяч гривень.

Сержанта впіймали "на гарячому", коли він саме намагався продати 6 рацій поблизу одного з місцевих торгових центрів.

Правоохоронці перевіряють, чи до "схеми" могли бути причетні інші посадові особи.

Раніше у середу ввечері генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що на хабарі впіймали головного архітектора Василькова та начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції міста.