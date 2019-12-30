В Кропивницком мастерица делает обереги для военных

В Кропивницком народная мастерица плетет куклы-мотанки, которые передает военным на фронт. Женщина уверена, что они приносят удачу и берегут воинов от вражеских пуль.

Мастерица Людмила Дмитренко начала мастерить мотанки еще несколько лет назад, когда попала на мастер-класс к местной рукодельнице. Теперь дом госпожи Людмилы похож на кукольный дворец.

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Мастер рассказала, что мотанки дарят только близким людям и они отгоняют злых духов. Кукла принимает энергетику мастера. Поэтому делать ее надо исключительно в хорошем настроении. Чтобы сплести мотанку, хватит и 10 минут. Понадобится лишь клочок ткани, вата, ножницы и нитки.

Людмила передаст военным на передовую десяток оберегов. Накануне Нового Года вместе с работниками художественного музея она собрала коробку для военных. Там не только куклы-мотанки и браслеты, но и средства гигиены, книги, вкусности и чай.

Сегодняшняя наша посылка – это благодарность им за то, что они находятся на Востоке Украины. Когда вручаешь такие обереги и видишь то, с какой теплотой бойцы прячут его в карман или привязывают к оружию... Знаете, это не передать словами,

– призналась сотрудница художественного музея Елена Степанюк.

Волонтеры говорят, что на шестом году войны поддержка нашим защитникам нужна, как никогда раньше. Обереги доставят в поселок Крымское, что на Луганщине. Волонтеры надеются, что оттуда украинские военные вернутся целыми и невредимыми.

Главное назначение куклы – беречь душу своего владельца от зла ​​и нечистых помыслов. Также мифическая кукла-мотанка считалась воплощением души предков, защитницей от злых чар.