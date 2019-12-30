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      У Кропивницькому майстриня робить обереги для військових

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      У Кропивницькому народна майстриня плете ляльки-мотанки, які передає військовим на фронт. Жінка переконана, що вони приносять удачу і бережуть воїнів від ворожих куль.

      Майстриня Людмила Дмитренко почала майструвати мотанки ще кілька років тому, коли потрапила на майстер-клас до місцевої рукодільниці. Тепер помешкання пані Людмили схоже на ляльковий палац. 

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      Майстриня розповіла, що мотанки дарують лише близьким людям і вони відганяють злих духів. Лялька переймає енергетику майстра. Тож, робити її треба виключно у доброму гуморі. Щоб сплести мотанку, вистачить і 10 хвилин. Знадобиться лиш клаптик тканини, вата, ножиці й нитки.

      Пані Людмила передасть військовим на передову десяток оберегів. Напередодні Нового Року разом з працівниками художнього музею вона зібрала коробку для військових. Там не лише ляльки-мотанки й браслети, але й засоби гігієни, книги, смаколики й чай.

      Сьогоднішня наша посилка – це вдячність їм за те, що вони перебувають на Сході України. Коли вручаєш такі обереги й бачиш те, з якою теплотою бійці ховають його у кишеньку чи прив'язують до зброї. Знаєте, це не передати словами,
      – зізналася працівниця художнього музею Олена Степанюк.

      Волонтери кажуть, що на шостому році війни підтримка нашим захисникам треба, як ніколи раніше. Обереги доставлять у селище Кримське, що на Луганщині. Волонтери сподіваються, що звідти українські військові повернуться цілими та неушкодженими.

      Головне призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла й нечистих помислів. Також міфічна лялька-мотанка вважалась втіленням душі предків, заступницею проти злих чар.

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Традиції Українські традиції
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