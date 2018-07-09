В Кропивницком неизвестные отрезали головы щенкам

В одном из дворов Кропивницкого жители города нашли изуродованные тела щенков. У животных были отрезаны головы.

Об этом сообщила активистка Екатерина Дорош в Facebook.

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Тела животных нашли в районе Полтавского рынка. По словам активистки, шестеро щенков жили в одном дворе с рождения, их подкармливали местные, но три дня назад животные исчезли.

Вскоре люди нашли четыре отрезанные головы щенков, их тела были без кожи на спине.

Женщина, которая кормила щенков, плачет и не может поверить в то, что произошло. Рядом стоит собака-мать, три дня она носится по двору, затем спускается в кручу и долго лает,

– сообщила активистка.

На месте инцидента работала полиция.