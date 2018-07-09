У Кропивницькому невідомі відрізали голови цуценятам

В одному з дворів Кропивницького мешканці міста знайшли понівечені тіла цуценят. У тварин були відрізані голови.

Про це повідомила активістка Катерина Дорош у Facebook.

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Тіла тварин знайшли у районі Полтавського ринку. За словами активістки, шестеро цуценят мешкали в одному з дворі з народження, їх підгодовували місцеві, але три дні тому тварини зникли.

Невдовзі люди знайшли чотири відрізані голови цуценят, їх тіла були без шкіри на спині.

Жінка, яка годувала цуценят, плаче і не може повірити у те, що сталося. Поруч стоїть собака-матір, три дні вона носиться двором, потім спускається в кручу і довго гавкає,

– повідомила активістка.

На місці інциденту працювала поліція.