У Кропивницькому невідомі відрізали голови цуценятам
В одному з дворів Кропивницького мешканці міста знайшли понівечені тіла цуценят. У тварин були відрізані голови.
Про це повідомила активістка Катерина Дорош у Facebook.
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Тіла тварин знайшли у районі Полтавського ринку. За словами активістки, шестеро цуценят мешкали в одному з дворі з народження, їх підгодовували місцеві, але три дні тому тварини зникли.
Невдовзі люди знайшли чотири відрізані голови цуценят, їх тіла були без шкіри на спині.
Жінка, яка годувала цуценят, плаче і не може повірити у те, що сталося. Поруч стоїть собака-матір, три дні вона носиться двором, потім спускається в кручу і довго гавкає,
– повідомила активістка.
На місці інциденту працювала поліція.