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      В Кропивницком ветераны АТО отказались от льгот на проезд

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      В Кропивницком ветераны АТО отказались от бесплатного проезда в общественном транспорте на время карантина.

      Таким образом ветераны АТО хотят поддержать перевозчиков материально. Ведь от начала карантина доход перевозчиков сократился втрое. Об этом 24 каналу сообщил ветеран АТО.

      К слову Как работает общественный транспорт Киева для спецработников: ситуация на дорогах

      Теперь средств не хватает, в частности, на топливо и ремонт транспорта. Поэтому вполне возможно, что количество рейсов придется сократить или повысить плату за проезд.

      Справка. Льготный проезд на время карантина отменили в Житомире, Львове, Хмельницком, Полтаве, Запорожье.

      "Нам не трудно заплатить 5 гривен в маршрутке или 2,50 в троллейбусе. Но нам нужно, чтобы люди оставались на своих маршрутах, чтобы в городе было транспортное сообщение", – объяснил ветеран АТО Анатолий Компаниец.

      Ветеран АТО об отказе от льгот в общественном транспорте на время карантина: видео

      Что известно об ограничении в транспорте на время карантина?Из-за вспышки коронавируса местные власти в различных регионах Украины вводят жесткие транспортные ограничения. В частности, запретили работу метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.

      Вообще не курсирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.

      На весь Киев работает только 5 маршрутов троллейбусов и по 6 – автобусов и трамваев. Воспользоваться ими могут только спецработники учреждений с помощью спецбилета.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Ветераны Новости Кропивницкого Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Украины
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