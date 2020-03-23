В Кропивницком ветераны АТО отказались от льгот на проезд

В Кропивницком ветераны АТО отказались от бесплатного проезда в общественном транспорте на время карантина.

Таким образом ветераны АТО хотят поддержать перевозчиков материально. Ведь от начала карантина доход перевозчиков сократился втрое. Об этом 24 каналу сообщил ветеран АТО.

К слову Как работает общественный транспорт Киева для спецработников: ситуация на дорогах

Теперь средств не хватает, в частности, на топливо и ремонт транспорта. Поэтому вполне возможно, что количество рейсов придется сократить или повысить плату за проезд.

Справка. Льготный проезд на время карантина отменили в Житомире, Львове, Хмельницком, Полтаве, Запорожье.

"Нам не трудно заплатить 5 гривен в маршрутке или 2,50 в троллейбусе. Но нам нужно, чтобы люди оставались на своих маршрутах, чтобы в городе было транспортное сообщение", – объяснил ветеран АТО Анатолий Компаниец.

Ветеран АТО об отказе от льгот в общественном транспорте на время карантина: видео

Что известно об ограничении в транспорте на время карантина?Из-за вспышки коронавируса местные власти в различных регионах Украины вводят жесткие транспортные ограничения. В частности, запретили работу метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.



Вообще не курсирует общественный транспорт в Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Мукачево и Ужгороде.



На весь Киев работает только 5 маршрутов троллейбусов и по 6 – автобусов и трамваев. Воспользоваться ими могут только спецработники учреждений с помощью спецбилета.