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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Кропивницькому ветерани АТО відмовились від пільг на проїзд

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      Ветерани АТО відмовились від безкоштовного проїзду / 24 канал

      У Кропивницькому ветерани АТО відмовилися від безкоштовного проїзду в громадському транспорті на час карантину.

      У такий спосіб АТОвці хочуть підтримати перевізників матеріально. Адже від початку карантину дохід перевізників скоротився втричі. Про це 24 каналу повідомив ветеран АТО.

      До слова Як працює громадський транспорт Києва для спецпрацівників: ситуація на дорогах

      Тепер коштів бракує, зокрема, на паливо та ремонт транспорту. Тож цілком можливо, що кількість рейсів доведеться скоротити або підвищити плату за проїзд.

      Довідка. Пільговий проїзд на час карантину скасували у Житомирі, Львові, Хмельницькому, Полтаві, Запоріжжі.

      "Нам не важко сплатити 5 гривень у маршрутці чи 2,50 в тролейбусі. Але нам потрібно, щоб люди залишались на своїх маршрутах, щоб в місті було транспортне сполучення", – пояснив ветеран АТО Анатолій Компанієць. 

      Ветеран АТО про відмову від пільг у громадському транспорті на час карантину: відео

      Що відомо про обмеження у транспорті на час карантину? Через спалах коронавірусу місцева влада в різних регіонах України вводить жорсткі транспортні обмеження. Зокрема, заборонили роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

      Взагалі не курсує громадський транспорт у Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Мукачеві та Ужгороді. 

      На весь Київ працює лише 5 маршрутів тролейбусів і по 6 – автобусів і трамваїв. Скористатися ними можуть лише спецпрацівники установ за допомогою спецквитка.

      Введення надзвичайного стану Рада може розглянути 24 березня, – ЗМІ
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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Ветерани Новини Кропивницького Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини України
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