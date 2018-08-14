В Кропивницком воспитательница детдома ошпарила кипятком годовалого ребенка

Трагедия произошла в одном из детдомов Кропивницкого. Воспитательница ошпарила кипятком годовалого мальчика. Малыш был госпитализирован в больницу с диагнозом – ожог II степени.

Об этом говорится на местном сайте kr.oblast.online.

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Однако, руководство детского дома несколько дней скрывало информацию об инциденте, но семья об этом молчать не стала. По словам родителей, виновна воспитательница, которая и обожгла кипятком их приемного сына Марка.

Нам рассказывали, что Марк упал с горшка и счесал себе кожу о ворсистый ковер. Скорую помощь работники не вызвали, а тут же посадили ребенка в машину и отвезли в больницу. Малыша больше недели лечили в ожоговом отделении областной больницы. В детдоме эту трагедию называют "досадным случаем" и объясняют инцидент тем, что воспитательница не проверила температуру в бойлере, а сразу поставила ребенка под воду,

– рассказал приемный отец Александр Кабанюк.

Из неофициальных источников сообщили, что виновная в инциденте сотрудница детдома хочет уволиться с работы. Между тем, в полиции открыли уголовное производство. А приемные родители пытаются вернуть ребенка в семью.

Напомним, что в городе Рожище в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в 10 воспитанников обнаружили следы избиения и крови на одежде. Еще 3 детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.