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У Кропивницькому вихователька дитбудинку ошпарила окропом 1-річну дитину

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У Кропивницькому вихователька дитбудинку ошпарила окропом 1-річну дитину
У Кропивницькому вихователька дитбудинку ошпарила окропом 1-річну дитину / kr.oblast.online

Трагедія сталася в одному з дитбудинків Кропивницького. Вихователька ошпарила окропом 1-річного хлопчика. Малюк був госпіталізований у лікарню з діагнозом – опік ІІ ступеня.

Про це йдеться на місцевому сайті kr.oblast.online.

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Однак, керівництво дитячого будинку декілька днів приховувало інформацію про інцидент, але прийомна сім'я про це мовчати не стала. За словами батьків, винною є вихователька, яка і обпекла окропом їх приймального сина Марка.

Нам розповідали, що Марк впав з горщика і зчесав собі шкіру об ворсистий килим. Швидку допомогу працівники не викликали, а тут же посадили дитину в машину і відвезли в лікарню. Малюка більше тижня лікували в опіковому відділенні обласної лікарні. В дитбудинку цю трагедію називають "прикрим випадком" і пояснюють інцидент тим, що вихователька не перевірила температуру в бойлері, а одразу поставила дитину під воду,
– розповів прийомний батько Олександр Кабанюк.

З неофіційних джерел повідомили, що винна в інциденті співробітниця дитбудинку хоче звільнитися з роботи. Тим часом, в поліції відкрили кримінальне провадження. А прийомні батьки намагаються повернути дитину в сім'ю.

Нагадаємо, що у місті Рожище у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи.

Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Новини Кропивницького
Джерело: 24 канал
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