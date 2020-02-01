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      В Кропивницком за отопление горожане задолжали 34 миллиона гривен: подробности

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      "Нафтогаз" предупредил, что жители 18 городов могут остаться без отопления из-за долгов. Среди таких городов, в частности, Одесса, Харьков, Полтава, Сумы и Днепр. Задолжал за отопление и Кропивницкий. Там жалуются, что предприятиям теплоэнергетики не платят горожане, поэтому оно вообще оказалось на грани банкротства. Средств не хватает даже на зарплаты своим работникам.

      В одном из домов Кропивницкого за тепло не рассчитались жители более 20 квартир.

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      Среди должников есть жительница дома Виктория, которая работает медсестрой. Она задолжала за тепло восемь тысяч гривен. Объясняет, что ее зарплаты едва хватает на оплату коммуналки. Зато соседи должников возмущены, ведь задолженности имеют не пенсионеры, а вполне молодые семьи. Поэтому из-за них без тепла может остаться весь дом.

      Главный поставщик тепла в городе – предприятие "Теплоэнергетик". Руководство объясняет, что единственный источник их дохода – это расчеты абонентов. С ноября компания должна "Нафтогазу" около 30 миллионов гривен. Еще миллион гривен долга не выплатили за электроэнергию, а с декабря примерно 800 работников теплопредприятия не получали зарплату.

      Городской совет предоставил нам финансовую помощь. Мы осуществляем частичный расчет по заработной плате нашим работникам, где-то в пределах 25 – 30%,
      – сказал директор предприятия "Теплоэнергетик" Александр Чельник.

      Несмотря на долги горожан, котельные предприятия пока работают в обычном режиме. Заместитель городского главы Александр Вергун отметил, что все медицинские и образовательные учреждения полностью отапливаются.

      В целом, из-за долгов без тепла могут остаться 37 городов Украины, об этом сообщили в "Нафтогазе". Чтобы не мерзнуть зимой, компании должны оплатить задолженности до конца января.

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Кропивницкого Коммунальные услуги
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