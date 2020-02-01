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      У Кропивницькому за опалення містяни заборгували 34 мільйони гривень: подробиці

      "Нафтогаз" попередив, що жителі 18 міст можуть залишитися без опалення через борги. Серед таких міст, зокрема, Одеса, Харків, Полтава, Суми та Дніпро. Заборгував за опалення і Кропивницький. Там скаржаться, що підприємствам теплоенергетики не платять містяни, через це воно взагалі опинилося на межі банкрутства. Коштів не вистачає навіть на зарплати своїм працівникам.

      В одному з будинків Кропивницького за тепло не розрахувалися мешканці понад 20 квартир.

      Читайте також: Зниження цін на тепло: які міста України переглянули тарифи на опалення

      Серед боржників є мешканка будинку Вікторія, дівчина працює медсестрою. Вона заборгувала за тепло вісім тисяч гривень. Пояснює, що її зарплати ледь вистачає на оплату комуналки. Натомість сусіди боржників обурені, адже заборгованості мають не пенсіонери, а цілком молоді родини. Відтак через них без тепла може залишитися увесь будинок.

      Головний постачальник тепла у місті – підприємство "Теплоенергетик". Керівництво пояснює, що єдине джерело їхнього доходу – це розрахунки абонентів. З листопада компанія заборгувала "Нафтогазу" близько 30 мільйонів гривень. Ще мільйон гривень боргу не виплатили за електроенергію, а з грудня майже 800 працівників теплопідприємства не отримували зарплати.

      Міська рада надала нам фінансову допомогу. Ми здійснюємо частковий розрахунок по заробітній платі нашим працівникам, десь в межах 25 – 30%,
      – сказав директор підприємства "Теплоенергетик" Олександр Чельник.

      Попри борги містян, котельні підприємства поки працюють у звичайному режимі. Заступник міського голови Олександр Вергун зазначив, що всі медичні та освітні заклади повністю опалюються.

      Загалом, через борги без тепла можуть залишитися 37 міст України, про це повідомили у "Нафтогазі". Аби не мерзнути взимку, компанії мають оплатити заборгованості до кінця січня.

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      31 січня
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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Новини Кропивницького Комунальні послуги Гроші
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