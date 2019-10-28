В крупнейшем кинотеатре Европы посетитель выкрикнул "Аллах акбар": поднялась паника

Немалая паника охватила кинотеатр Le Grand Rex в Париже. Во время сеанса мужчина там воскликнул арабское приветствие "Аллах акбар". Следует отметить, что такие возгласы пугают людей, поскольку их часто говорят террористы-смертники.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 октября во время сеанса кассовой ленты "Джокер". О нем пишет газета Le Parisien.

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В зале кинотеатра находилось много людей.

После крика неизвестного они подорвались со своих мест и побежали к выходам, которые в тот момент были закрыты. Один из зрителей сумел схватить "шутника", впрочем, тот вырвался и убежал.

Правда, через некоторое время его таки схватили полицейские.

Что известно о виновнике происшествия?

Злоумышленник – выходец из Алжира, сейчас он находится под стражей по обвинению в восхвалении терроризма. Что стало причиной такого обвинения, точно неизвестно.

Что известно о месте, где произошел инцидент? Le Grand Rex – кинотеатр и концертная площадка в Париже, который отличается своим роскошным убранством и большим главным зрительным залом. Благодаря этому Le Grand Rex является крупнейшим кинотеатром в Европе.





Кинозал является крупнейшим в Европе