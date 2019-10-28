В найбільшому кінотеатрі Європи відвідувач вигукнув "Аллах акбар": здійнялась паніка

Неабияка паніка охопила кінотеатр Le Grand Rex у Парижі. Під час сеансу чоловік там вигукнув арабське вітання "Аллах акбар". Слід зазначити, що такі вигуки лякають людей, оскільки їх часто промовляють терористи-смертники.

Інцидент стався у неділю, 27 жовтня під час сеансу касової стрічки "Джокер". Про нього пише газета Le Parisien.

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У залі кінотеатру перебувало багато людей.

Після крику невідомого вони підірвалися зі своїх місць та побігли до виходів, які у той момент були закриті. Один із глядачів зумів схопити "жартівника", втім, той вирвався і втік.

Щоправда, через деякий час його таки схопили поліцейські.

Що відомо про винуватця події?

Зловмисник – виходець з Алжиру, зараз він перебуває під вартою за звинуваченням у вихвалянні тероризму. Що стало причиною такого звинувачення, точно невідомо.

Що відомо про місце, де стався інцидент? Le Grand Rex – кінотеатр та концертний майданчик у Парижі, який відзначається своїм розкішним оздобленням та великим головним глядацьким залом. Завдяки цьому Le Grand Rex є найбільшим кінотеатром у Європі.





Кінозал є найбільшим у Європі