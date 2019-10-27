Ліквідували лідера "Ісламської держави" аль-Багдаді, – ЗМІ

Під час спецоперації американських військових у сирійській провінції Ідліб було знищено ватажка організації "Ісламська держава" (ІД), яку у багатьох країнах вважають терористичною, – Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це пишуть американські ЗМІ, зокрема СNN і Newsweek, з посиланням на джерела в американському військовому відомстві. Крім того, господар Білого дому Дональд Трамп повідомив, що "сталося, щось дуже велике".

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Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 October 2019

За словами американських журналістів, операцію зі знищення аль-Багдаді проводило Об'єднане командування спеціальних операцій Пентагону після отримання розвідувальних даних. Міністерство оборони США вже доповіло Білому дому, що з "високою ймовірністю" можна говорити про знищення саме ватажка ісламських бойовиків. Однак з упевненістю про це можна буде говорити лише за результатами ДНК-аналізу та біометричного тесту.

Саме ж знищення аль-Багдаді відбулося у селі Баріша. Після того, як американські військові сюди зайшли, між ними та бойовиками відбувся нетривалий бій. Опісля ватажок бойовиків підірвав себе за допомогою поясу смертника. Усе це відбувалося на очах членів його сім’ї. Відомо, що також під час рейду загинули й дві дружини аль-Багдаді – вони також привели в дію пояси смертника.

Після операцію з ліквідації лідера ІД американські військові ще й завдали авіаудар по району, де переховувався ватажок бойовиків. Цю територію у Пентагоні називають останньою цитаделлю сирійської ісламістської опозиції.

Що відомо про Абу Бакр аль-Багдаді? Народився він у Іраку. Свого часу був священнослужителем, проте згодом став активним учасником опору проти дій США на його Батьківщині, зокрема після повалення режиму лідера країни Саддама Хусейна.



У 2010 році аль-Багдаді очолив організацію "Ісламська Держава Іраку", яка після об’єднання з сирійським осередком "Аль-Каїди" стала "Ісламською Державою Іраку та Леванту". Сьогодні ж її знають як просто "Ісламську державу".



Упродовж останніх п’яти років він переховувався. Відомо, що у травні 2017-го його було поранено внаслідок авіаудару. У лютому 2019 року російський віцеадмірал Ігор Костюков заявив, що аль-Багдаді переховується в Ідлібі.

До слова, у травні з’явилася інформацію про ліквідацію одного з ватажків "Ісламської держави" у Центральній Азії – Муфту Узбека.