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      США направляють додаткові війська на північний схід Сирії для захисту нафтових родовищ

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      Військові США захищатимуть нафтові родовища у Сирії від "ІД"
      Військові США захищатимуть нафтові родовища у Сирії від "ІД" / dvidshub

      Міністерство оборони США направляє додаткові сили і засоби на північний схід Сирії для захисту нафтових родовищ від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава".

      Раніше американський президент Дональд Трамп вже заявляв, що влада США має намір залишити родовища під своїм контролем і потім вирішити, що з ними робити. Про це мовиться в поширеному у четвер листі пресслужби Пентагону.

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      США зміцнюють свої позиції, в координації з партнерами по коаліції, додатковими військовими силами і засобами для запобігання повернення цих нафтових родовищ в руки "ІД" або інших дестабілізуючих суб'єктів,
      – мовиться у документі.

      Оборонне відомство США наголосило, що отримання контролю над нафтовими родовищами в Східній Сирії є одним з найбільш значних досягнень США й партнерів у боротьбі з "ІД".

      У Пентагоні також зазначили, що операція по боротьбі з терористами триває.

      "Ми повинні позбавити "ІД" потоку доходів, щоб гарантувати відсутність можливості її відродження", – підсумували у міністерстві.

      Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.

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      24 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Ісламська держава Війна у Сирії
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