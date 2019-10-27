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      Ликвидировали лидера "Исламского государства" аль-Багдади, – СМИ

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      Абу Бакр аль-Багдади
      Абу Бакр аль-Багдади / Соцсети

      Во время спецоперации американских военных в сирийской провинции Идлиб был уничтожен главарь организации "Исламское государство" (ИГ), которую во многих странах считают террористической, – Абу Бакр аль-Багдади.

      Об этом пишут американские СМИ, в частности CNN и Newsweek, со ссылкой на источники в американском военном ведомстве. Кроме того, хозяин Белого дома Дональд Трамп сообщил, что "произошло нечто очень великое".

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      По словам американских журналистов, операцию по уничтожению аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. Министерство обороны США уже доложило Белому дому, что с "высокой вероятностью" можно говорить об уничтожении именно главаря исламских боевиков. Однако с уверенностью об этом можно будет говорить только по результатам ДНК-анализа и биометрического теста.

      Само же уничтожение аль-Багдади произошло в селе Бариша. После того, как американские военные сюда зашли, между ними и боевиками состоялся непродолжительный бой. Впоследствии главарь боевиков подорвал себя с помощью пояса смертника. Известно, что также во время рейда погибли и две жены аль-Багдади – они тоже привели в действие пояса смертника.

      После операции по ликвидации лидера ИГ американские военные еще и нанесли авиаудар по району, где скрывался главарь боевиков. Эту территорию в Пентагоне называют последним оплотом сирийской исламистской оппозиции.

      Что известно об Абу Бакр аль-Багдади? Родился он в Ираке. В свое время был священнослужителем, однако впоследствии стал активным участником сопротивления против действий США на его Родине, в частности после свержения режима лидера страны Саддама Хусейна.

      В 2010 году аль-Багдади возглавил организацию "Исламское Государство Ирака", которая после объединения с сирийским филиалом "Аль-Каиды" стала "Исламским Государством Ирака и Леванта". Сегодня же ее знают как просто "Исламское государство".

      На протяжении последних пяти лет он скрывался. Известно, что в мае 2017-го он был ранен в результате авиаудара. В феврале 2019 года российский вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади скрывается в Идлибе.

      К слову, в мае появилась информация о ликвидации одного из главарей "Исламского государства" в Центральной Азии – Муфту Узбека.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости США Война в Сирии Жертвы Исламское государство
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