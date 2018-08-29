В Крыму обыскивают активистку Украинского культурного центра: известны вероятные причины

В среду, 29 августа, в оккупированном Симферополе российские силовики проводят обыск дома у активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко. Близкое окружение активистки связывает обыски со сливом информации о работе УКЦ пророссийскому сайту "Русская Весна".

Об этом сообщает "Крым.Реалии".



"Обыска она ждала уже несколько недель. После того, как в начале августа о ее позиции и деятельности в УКЦ написали на этом сайте. Ей звонили с неизвестных номеров. Не угрожали, а скорее оказывали психологическое давление", – рассказал один из знакомых Павленко.

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Как сообщил в своем Facebook журналист Антон Наумлюк, дом Павленко обыскивают сотрудники ФСБ России.

Сотрудники ФСБ проводят обыск у активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко в Симферополе. Обыск начался почти в семь утра, продолжается сейчас. Санкционированный решением Киевского райсуда Симферополя, причина неизвестна. Адвокат на месте,

– говорится в сообщении журналиста.

Отметим, что в апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Елену Попову и Ольгу Павленко вызвал "на беседу" старший помощник российского "прокурора" Симферополя Алексей Пучков. Его интересовала работа Центра и выпуск украиноязычной газеты "Крымское поприще". Активистки воспользовались правом не свидетельствовать против себя и своих близких.