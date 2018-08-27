В Крыму закрыли все украинские школы, – СМИ

В аннексироованном Крыму среди 16 школ, где преподавался крымскотатарский язык, осталось только семь. В то же время, в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщили член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев и руководитель Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

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По официальным данным так называемого министерства образования, науки и молодежи Крыма, в 2017/2018 годах функционирует семь муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, четыре – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения в общеобразовательные учреждения, то есть без определения языка обучения,

– сказал он.

В то же время активист заявил, что ситуация с изучением украинского языка еще хуже.

"Из семи украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов – с русским языком обучения. Яркий пример – это украинская гимназия в Симферополе", – рассказал Кузьмин.