В Крыму пропали двое украинских пленников: Денисова просит Москалькову найти их

В конце сентября оккупанты вывезли из колонии во временно оккупированном Крыму заключенных украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Из-за этого украинская омбудсмен Людмила Денисова обратилась за помощью к своей русской коллеге Татьяне Москальковой.

Она попросила Москалькову выяснить, где именно находятся украинцы Дудка и Бессарабов, сообщила сама Людмила Денисова.

К слову: "Суд" оккупантов приостановил производство по делу освобожденного пленника Бекирова

Нужно безотлагательно принять меры для установления места их нахождения для дальнейшего информирования родных и адвокатов,

– подчеркнула уполномоченный по правам человека.

К слову, уже через неделю – 15 октября – в Верховном суде России должно состояться рассмотрение апелляции на решение о заключении украинца на 14 лет в колонии строгого режима.

Что известно о деле Дудки и Бессарабова?

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов – бывшие украинские военные, которые на момент аннексии Крыма проживали на территории полуострова, в Севастополе. Оккупационные российские власти обвинили обоих в подготовке диверсий в Крыму.



Их задержали в ноябре 2016 года, а уже в апреле 2019 так называемый "суд" оккупантов приговорил обоих к 14 годам колонии строгого режима.