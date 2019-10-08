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      В Крыму пропали двое украинских пленников: Денисова просит Москалькову найти их

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      Дудка и Бессарабов исчезли из колонии в Крыму
      Дудка и Бессарабов исчезли из колонии в Крыму / novynarnia.com

      В конце сентября оккупанты вывезли из колонии во временно оккупированном Крыму заключенных украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Из-за этого украинская омбудсмен Людмила Денисова обратилась за помощью к своей русской коллеге Татьяне Москальковой.

      Она попросила Москалькову выяснить, где именно находятся украинцы Дудка и Бессарабов, сообщила сама Людмила Денисова.

      К слову: "Суд" оккупантов приостановил производство по делу освобожденного пленника Бекирова

      Нужно безотлагательно принять меры для установления места их нахождения для дальнейшего информирования родных и адвокатов,
      – подчеркнула уполномоченный по правам человека.

      К слову, уже через неделю – 15 октября – в Верховном суде России должно состояться рассмотрение апелляции на решение о заключении украинца на 14 лет в колонии строгого режима.

      Что известно о деле Дудки и Бессарабова?
      Владимир Дудка и Алексей Бессарабов – бывшие украинские военные, которые на момент аннексии Крыма проживали на территории полуострова, в Севастополе. Оккупационные российские власти обвинили обоих в подготовке диверсий в Крыму.

      Их задержали в ноябре 2016 года, а уже в апреле 2019 так называемый "суд" оккупантов приговорил обоих к 14 годам колонии строгого режима.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Людмила Денисова Новости Крыма Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
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