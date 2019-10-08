У Криму зникли двоє українських бранців: Денісова просить Москалькову знайти їх

Наприкінці вересня окупанти вивезли з колонії в тимчасово окупованому Криму ув'язнених українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Їх місцеперебування досі невідоме. Через це українська омбудсмен Людмила Денісова звернулася по допомогу до своєї російської колеги Тетяни Москалькової.

Вона попросила Москалькову з'ясувати, де саме перебувають українці Дудка і Бессарабов, повідомила сама Людмила Денісова.

До слова: "Суд" окупантів призупинив провадження у справі звільненого бранця Бекірова

Потрібно невідкладно вжити заходів для встановлення місця їх перебування для подальшого інформування рідних та адвокатів,

– підкреслила уповноважена з прав людини.

До слова, вже через тиждень – 15 жовтня – у Верховному суді Росії має відбутися розгляд апеляції на рішення про ув'язнення українців на 14 років у колонії суворого режиму.

Що відомо про справу Дудки і Бессарабова?Володимир Дудка та Олексій Бессарабов – колишні українські військові, які на момент анексії Криму проживали на території півострова, у Севастополі. Окупаційна російська влада звинуватила обох у підготовці диверсій у Криму.



Їх затримали у листопаді 2016 року, а вже у квітні 2019 року так званий "суд" окупантів ув'язнив обох до 14 років колонії суворого режиму.