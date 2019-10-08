16:15
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      У Криму зникли двоє українських бранців: Денісова просить Москалькову знайти їх

      789 Читать новость на русском
      Дудка і Бессарабов зникли з колонії у Криму
      Дудка і Бессарабов зникли з колонії у Криму / novynarnia.com

      Наприкінці вересня окупанти вивезли з колонії в тимчасово окупованому Криму ув'язнених українців Володимира Дудку та Олексія Бессарабова. Їх місцеперебування досі невідоме. Через це українська омбудсмен Людмила Денісова звернулася по допомогу до своєї російської колеги Тетяни Москалькової.

      Вона попросила Москалькову з'ясувати, де саме перебувають українці Дудка і Бессарабов, повідомила сама Людмила Денісова.

      До слова: "Суд" окупантів призупинив провадження у справі звільненого бранця Бекірова

      Потрібно невідкладно вжити заходів для встановлення місця їх перебування для подальшого інформування рідних та адвокатів,
      – підкреслила уповноважена з прав людини.

      До слова, вже через тиждень – 15 жовтня – у Верховному суді Росії має відбутися розгляд апеляції на рішення про ув'язнення українців на 14 років у колонії суворого режиму.

      Що відомо про справу Дудки і Бессарабова?Володимир Дудка та Олексій Бессарабов – колишні українські військові, які на момент анексії Криму проживали на території півострова, у Севастополі. Окупаційна російська влада звинуватила обох у підготовці диверсій у Криму.

      Їх затримали у листопаді 2016 року, а вже у квітні 2019 року так званий "суд" окупантів ув'язнив обох до 14 років колонії суворого режиму.

      blog_ava
      Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
      сьогодні
      4182
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Українці в полоні РФ Новини Криму Людмила Денісова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 332
      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      сьогодні , 15:10 Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      Леонід Швець 1118
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сьогодні , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 609
      Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      сьогодні , 11:30 Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      Дмитро Гнап 1064
      Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      сьогодні , 09:16 Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      Інна Жолобович 1268
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук