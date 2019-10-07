"Суд" окупантів призупинив провадження у справі звільненого бранця Бекірова

Окупаційний "суд" Сімферополя призупинив кримінальне провадження у справі політв'язня Едема Бекірова, якого було звільнено під час крайнього обміну полоненими. Про призупинення провадження просила окупаційна "прокуратура".

У своєму зверненні до "суду" так звані прокурори просили про призупинення провадження до моменту, коли колишній бранець повністю пройде курс лікування, розповів адвокат Бекірова Олексій Ладін у коментарів проєкту "Ґрати".

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Едем Бекіров зараз проходить курс лікування у Києві. Він переніс вже 3 операції, а попереду ще очікують нові. Його здоров'я похитнулося в слідчому ізоляторі, де він провів дев'ять місяців. Як сказали йому лікарі, якби він ще на місяць більше провів у СІЗО, його не вдалося б врятувати,

– заявив адвокат.

За його словами, рішення суду є проміжним та компромісним, а після тимчасового призупинення провадження можуть не відновлювати зовсім.

"Тим часом захист планує регулярно повідомляти "суд" про стан здоров'я Едема Бекірова і про можливість брати участь у судовому процесі", – запевнив Ладін.

Чому Бекіров опинився у СІЗО?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

Коротко про обмін полоненими, до списку яких потрапив Едем Бекіров

7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".

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Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.



Кого Україні вдалося звільнити з російського полону під час останнього обміну / інфографіка 24 каналу