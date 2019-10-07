20:43
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      "Суд" окупантів призупинив провадження у справі звільненого бранця Бекірова

      37 Читать новость на русском
      Росіяни призупинили провадження проти важкохворого кримського татарина Бекірова
      Росіяни призупинили провадження проти важкохворого кримського татарина Бекірова / Офіс Президента

      Окупаційний "суд" Сімферополя призупинив кримінальне провадження у справі політв'язня Едема Бекірова, якого було звільнено під час крайнього обміну полоненими. Про призупинення провадження просила окупаційна "прокуратура".

      У своєму зверненні до "суду" так звані прокурори просили про призупинення провадження до моменту, коли колишній бранець повністю пройде курс лікування, розповів адвокат Бекірова Олексій Ладін у коментарів проєкту "Ґрати".

      Це варто знати: Не спав 5 днів, давали якісь психотропні засоби, – Карпюк про тортури в полоні

      Едем Бекіров зараз проходить курс лікування у Києві. Він переніс вже 3 операції, а попереду ще очікують нові. Його здоров'я похитнулося в слідчому ізоляторі, де він провів дев'ять місяців. Як сказали йому лікарі, якби він ще на місяць більше провів у СІЗО, його не вдалося б врятувати,
      – заявив адвокат.

      За його словами, рішення суду є проміжним та компромісним, а після тимчасового призупинення провадження можуть не відновлювати зовсім.

      "Тим часом захист планує регулярно повідомляти "суд" про стан здоров'я Едема Бекірова і про можливість брати участь у судовому процесі", – запевнив Ладін.

      Чому Бекіров опинився у СІЗО?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Коротко про обмін полоненими, до списку яких потрапив Едем Бекіров

      7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35".

      До слова: У Кремлі заговорили про бажання провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх"

      Близько 14:00 літак полоненими Росією українцями приземлився в київському "Борисполі". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політ'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Зі свого боку Україна видала Росії, зокрема, Кирила Вишинського та Володимира Цемаха, щодо яких відкриті кримінальні справи в Україні.

      Звільнені з російського полону бранці
      Кого Україні вдалося звільнити з російського полону під час останнього обміну / інфографіка 24 каналу

      звільнені з військового полону українські моряки
      Українські моряки, які повернулися з військового полону / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування
      сьогодні
      7751
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія Кримські татари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд арештував екснардепа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
      сьогодні , 19:35 Суд арештував екснардепа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 2545
      Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      сьогодні , 19:30 Луценко і криза в США: про заяви ексгенпрокурора і його вплив на американські вибори
      Інна Жолобович 573
      Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити
      сьогодні , 18:30 Субсидії по-новому: що змінилось, як витрачати, як економити
      1406
      Космическая гонка: что Украина может предложить миру
      сьогодні , 18:21 Космическая гонка: что Украина может предложить миру
      Іван Яковина 650
      5 способів теплоізоляції житла
      сьогодні , 17:01 5 способів теплоізоляції житла
      Яніна Ткачук 3386
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук