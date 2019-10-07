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      "Суд" оккупантов приостановил производство по делу освобожденного пленника Бекирова

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      Россияне приостановили производство против тяжелобольного крымского татарина Бекирова
      Россияне приостановили производство против тяжелобольного крымского татарина Бекирова / Офис Президента

      Оккупационный "суд" Симферополя приостановил уголовное производство по делу политзаключенного Эдема Бекирова, который был освобожден во время крайнего обмена пленными. О приостановлении производства просила оккупационная "прокуратура".

      В своем обращении в "суд" так называемые прокуроры просили о приостановлении производства до момента, когда бывший пленник полностью пройдет курс лечения, рассказал адвокат Бекирова Алексей Ладин в комментариях проекта "Ґрати".

      Это стоит знать: Не спал 5 дней, давали какие-то психотропные средства, – Карпюк о пытках в плену

      Эдем Бекиров сейчас проходит курс лечения в Киеве. Он перенес уже 3 операции, а впереди еще ожидают новые. Его здоровье пошатнулось в следственном изоляторе, где он провел девять месяцев. Как сказали ему врачи, если бы он еще на месяц больше провел в СИЗО, его не удалось бы спасти,
      – заявил адвокат.

      По его словам, решение суда является промежуточным и компромиссным, а после временной приостановки производства могут не восстанавливать вовсе.

      "Тем временем защита планирует регулярно сообщать "суд" о состоянии здоровья Эдема Бекирова и о возможности участвовать в судебном процессе", – заверил Ладин.

      Почему Бекиров оказался в СИЗО?Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно жил в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационные власти задержали его и подозревают в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Кратко про обмен пленными, в список которых попал Эдем Бекиров

      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35".

      К слову: В Кремле заговорили о желании провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

      Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.

      Звільнені з російського полону бранці
      Кого Украине удалось освободить из российского плена во время последнего обмена / инфографика 24 канала

      звільнені з військового полону українські моряки
      Украинские моряки, вернувшиеся из военного плена / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Крымские татары Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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