"Суд" оккупантов приостановил производство по делу освобожденного пленника Бекирова

Оккупационный "суд" Симферополя приостановил уголовное производство по делу политзаключенного Эдема Бекирова, который был освобожден во время крайнего обмена пленными. О приостановлении производства просила оккупационная "прокуратура".

В своем обращении в "суд" так называемые прокуроры просили о приостановлении производства до момента, когда бывший пленник полностью пройдет курс лечения, рассказал адвокат Бекирова Алексей Ладин в комментариях проекта "Ґрати".

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Эдем Бекиров сейчас проходит курс лечения в Киеве. Он перенес уже 3 операции, а впереди еще ожидают новые. Его здоровье пошатнулось в следственном изоляторе, где он провел девять месяцев. Как сказали ему врачи, если бы он еще на месяц больше провел в СИЗО, его не удалось бы спасти,

– заявил адвокат.

По его словам, решение суда является промежуточным и компромиссным, а после временной приостановки производства могут не восстанавливать вовсе.

"Тем временем защита планирует регулярно сообщать "суд" о состоянии здоровья Эдема Бекирова и о возможности участвовать в судебном процессе", – заверил Ладин.

Почему Бекиров оказался в СИЗО?Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно жил в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационные власти задержали его и подозревают в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

Кратко про обмен пленными, в список которых попал Эдем Бекиров 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". К слову: В Кремле заговорили о желании провести обмен пленными по формуле "всех на всех" Около 14:00 самолет с пленными Россией украинцами приземлился в киевском "Борисполе". На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов. Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.



Кого Украине удалось освободить из российского плена во время последнего обмена / инфографика 24 канала



Украинские моряки, вернувшиеся из военного плена / инфографика 24 канала