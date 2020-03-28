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      В Крыму с "нарушителями самоизоляции" разбирается ФСБ: задержали 3 человек

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      На административной границе с Крымом оккупанты задержали трех человек, которые хотели выехать в Украину / radiosvoboda.org

      На административной границе с оккупированным Крымом ФСБ задержала трех крымчан, которые пытались въехать в материковую Украину. Оккупанты обвинили людей в "нарушении условий самоизоляции".

      О задержании людей на административной границе сообщает издание "РИА-Новости" со ссылкой на оккупационную власть на украинском полуострове.

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      Представители российских оккупантов утверждают также, что всем троим задержанным ранее выдали предписание о необходимости самоизолироваться.

      Марионеточный "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал силовиков "как следует разобраться с нарушителями".

      Чтобы понимать "искренность" намерений уберечься от эпидемии, следует отметить, что россияне во время пандемии устраивают на украинском полуострове массовые ярмарки, а детей заставляют принимать участие в массовых мероприятиях, посвященных российскому "победобесию".

      Что известно о коронавирусе в Крыму, Украине и России?По состоянию на 28 марта в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5 в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей.

      В целом в Украине без учета временно оккупированных территорий, подтверждено 311 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8 были летальными. В соседней России заразились более 1200 человек, из которых 4 умерли.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Коронавирус в Украине Украина – Россия Новости России ФСБ Новости Украины Новости политики
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