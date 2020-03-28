У Криму з "порушниками самоізоляції" розбирається ФСБ: затримали 3 людей
На адміністративній межі з окупованим Кримом ФСБ Росії затримала трьох кримчан, які намагалися виїхати до материкової України. Окупанти звинуватили людей у "порушенні умов самоізоляції".
Про затримання людей на адміністративній межі повідомляє видання "РИА-Новости" з посиланням на окупаційну владу на українському півострові.
Важливо Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла
Представники російських окупантів стверджують також, що усім трьом затриманим раніше видали припис про необхідність самоізолюватися.
Маріонетковий "голова Криму" Сергій Аксьонов навіть закликав силовиків, "як слід розібратися з порушниками".
Щоб розуміти "щирість" намірів у берегтися від епідемії, слід зазначити, що росіяни під час пандемії влаштовують на українському півострові масові ярмарки, а дітей змушують брати участь у масових заходав, присвячених російському "пабєдабєсію".
Що відомо про коронавірус у Криму, Україні і Росії?Станом на 28 березня в окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею.
Загалом в Україні, без урахування тимчасово окупованих територій, підтверджено 311 випадків захворювання на коронавірус. З них 8 були летальними. У сусідній Росії заразилися понад 1200 людей, з яких 4 померли.
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