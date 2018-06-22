В Крыму ввели чрезвычайное положение из-за засухи, – СМИ
Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи введен в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма.
Об этом сообщает Крым. Реалии.
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Режим чрезвычайной ситуации введен из-за засухи в Джанкойском и Красноперекопском районах,
– сообщили в Министерстве сельского хозяйства.
Отмечается, что такой режим введен уже в шести регионах полуострова.
Ранее на оккупированном полуострове объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.
Источник: 24 Канал
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