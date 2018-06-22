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У Криму ввели надзвичайний стан через посуху, – ЗМІ

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У Криму оголошено надзвичайну ситуацію
У Криму оголошено надзвичайну ситуацію / lt.garynevillegasm.com

Режим надзвичайної ситуації через посуху введено у Джанкойському та Красноперекопському районі Криму.

Про це повідомляє Крим Реалії.

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Режим надзвичайної ситуації введено через посуху в Джанкойському та Красноперекопському районах,
– повідомили у Міністерстві сільського господарства.

Зазначається, що такий режим введено вже у шести регіонах півострова.

Раніше на окупованому півострові оголошували режим надзвичайної ситуації через посуху в Красногвардійському, Нижньогорському, Первомайському та Совєтському районах.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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