У Криму ввели надзвичайний стан через посуху, – ЗМІ
Режим надзвичайної ситуації через посуху введено у Джанкойському та Красноперекопському районі Криму.
Про це повідомляє Крим Реалії.
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Режим надзвичайної ситуації введено через посуху в Джанкойському та Красноперекопському районах,
– повідомили у Міністерстві сільського господарства.
Зазначається, що такий режим введено вже у шести регіонах півострова.
Раніше на окупованому півострові оголошували режим надзвичайної ситуації через посуху в Красногвардійському, Нижньогорському, Первомайському та Совєтському районах.
Джерело: 24 Канал
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