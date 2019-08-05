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      Взрыв в Египте, погибли 20 человек: фото, видео и детали трагедии

      2650 Читати новину українською
      Взрыв в Египте 5 августа 2019 - причина взрыва в Каире, где погибли 20 человек
      В Каире произошел масштабный взрыв: погибли по меньшей мере 20 человек / EPA

      В столице Египта Каире вблизи онкологического центра прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 47 ранены. В МВД Египта утверждают, что в автомобиле, который вызвал трагедию, была взрывчатка.

      Сначала сообщили о 30 людях, которые получили ранения различной тяжести, писало издание DW. Сейчас говорят уже о 47 пострадавших.

      Интересно: В Китае на заводе произошел мощный взрыв: есть погибшие (фото, видео)

      Министерство здоровья страны уверяет, что причиной взрыва стало ДТП с участием нескольких автомобилей. Оно закончилось масштабным пожаром. А вот Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в одном из автомобилей – участников ДТП была взрывчатка. Ее якобы планировали использовать в теракте. Правоохранители обвиняют экстремистскую группировку Hasm.

      недавние масштабные взрывы:
      blog_ava
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      243
      Теги: Жертвы Взрыв Египет
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