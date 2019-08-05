Взрыв в Египте, погибли 20 человек: фото, видео и детали трагедии
В столице Египта Каире вблизи онкологического центра прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 47 ранены. В МВД Египта утверждают, что в автомобиле, который вызвал трагедию, была взрывчатка.
Сначала сообщили о 30 людях, которые получили ранения различной тяжести, писало издание DW. Сейчас говорят уже о 47 пострадавших.
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Министерство здоровья страны уверяет, что причиной взрыва стало ДТП с участием нескольких автомобилей. Оно закончилось масштабным пожаром. А вот Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в одном из автомобилей – участников ДТП была взрывчатка. Ее якобы планировали использовать в теракте. Правоохранители обвиняют экстремистскую группировку Hasm.