Взрыв в Египте, погибли 20 человек: фото, видео и детали трагедии

В столице Египта Каире вблизи онкологического центра прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, еще 47 ранены. В МВД Египта утверждают, что в автомобиле, который вызвал трагедию, была взрывчатка.

Сначала сообщили о 30 людях, которые получили ранения различной тяжести, писало издание DW. Сейчас говорят уже о 47 пострадавших.

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Министерство здоровья страны уверяет, что причиной взрыва стало ДТП с участием нескольких автомобилей. Оно закончилось масштабным пожаром. А вот Министерство внутренних дел Египта сообщило, что в одном из автомобилей – участников ДТП была взрывчатка. Ее якобы планировали использовать в теракте. Правоохранители обвиняют экстремистскую группировку Hasm.

A car driving against traffic on #Cairo's corniche collided with three other cars, causing the explosion, #Egypt's interior ministry said in a statement.#EgyptToday | #معهد_الاورام #المنيل pic.twitter.com/YEhVCoMquO — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) August 5, 2019