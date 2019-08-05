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      У курортному Єгипті прогримів вибух: щонайменше 19 осіб загинули – фото і відео

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      У Каїрі стався масштабний вибух: загинули щонайменше 19 осіб
      У Каїрі стався масштабний вибух: загинули щонайменше 19 осіб / politinform.su

      У столиці Єгипту Каїрі поблизу онкологічного центру прогримів вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 19 осіб. Причиною вибуху міг стати балон з киснем, який розірвався внаслідок масштабної ДТП.

      Ще близько 30 людей отримали поранення різної важкості, повідомляє видання DW.

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      Поліція поки не повідомляє про причини вибуху, а генпрокурор Єгипту відправив на місце події робочу групу слідчих.

      Втім Міністерство здоров'я держави запевняє, що причиною вибуху стало саме ДТП за участю одразу декількох автомобілів. Воно закінчилося масштабною пожежою.

      Нещодавні масштабні вибухи:

      blog_ava
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      Теги: Єгипет Жертви Вибух
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