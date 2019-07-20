У Китаї на заводі стався потужний вибух: є загиблі (фото, відео)
На газопереробному заводі в китайській провінції Хенань стався вибух. Щонайменше 10 осіб загинули, 5 людей зникли безвісти, ще 19 – отримали важкі поранення.
Вибух стався в повітророзподільній установці заводу, повідомляє місцеве видання CCTV.
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Двері та вікна радіусі трьох кілометрів були пошкоджені ударною хвилею, в прилеглих будинках вибило скло.
Вибух на заводі у Китаї: дивіться відео
На відео, які очевидці поширюють у соціальних мережах, видно великий гриб сірого диму, вікна розбитих будівель, та лікарів, які надають допомогу пораненим.
Зазначимо, що місто Іма, в якому стався вибух, розташоване приблизно за 900 кілометрів від Пекіна.
22 липня
Джерело: 24 канал
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