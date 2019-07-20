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      У Китаї на заводі стався потужний вибух: є загиблі (фото, відео)

      637 Читать новость на русском
      Фото з місця події
      Фото з місця події / Соцмережі

      На газопереробному заводі в китайській провінції Хенань стався вибух. Щонайменше 10 осіб загинули, 5 людей зникли безвісти, ще 19 – отримали важкі поранення.

      Вибух стався в повітророзподільній установці заводу, повідомляє місцеве видання CCTV.

      Читайте також: На азотному заводі у Туреччині пролунав вибух

      Двері та вікна радіусі трьох кілометрів були пошкоджені ударною хвилею, в прилеглих будинках вибило скло.

      Вибух на заводі у Китаї: дивіться відео


      На відео, які очевидці поширюють у соціальних мережах, видно великий гриб сірого диму, вікна розбитих будівель, та лікарів, які надають допомогу пораненим.

      Зазначимо, що місто Іма, в якому стався вибух, розташоване приблизно за 900 кілометрів від Пекіна.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини України Жертви Китай Вибух
      Джерело: 24 канал
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