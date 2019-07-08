На азотному заводі у Туреччині пролунав вибух: відео

Інцидент стався у неділю ввечері, 7 липня, на заході Туреччини у провінції Кютахья. Наразі невідомо чи постраждав хтось внаслідок вибуху. На місце події прибули співробітники поліції, карети швидкої допомоги та пожежники.

Зазначається, що мешканці прилеглих територій спершу почули гучний вибух, а опісля побачили над підприємством стовп жовтого диму. Вибух пролунав о 20:45 за місцевим часом на підприємстві, розташованому на 7-му кілометрі шосе Кютахья – Ескішехір, повідомляє Haber Turk.

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Наразі експерти з'ясовують рівень небезпеки для населення і навколишнього середовища, проводячи відповідні вимірювання. Причини вибуху також залишаються невідомими.



Стовп диму над хімічним заводом у Туреччині



Експерти оцінюють наскільки небезпечними можуть стати наслідки вибуху

У мережі з'явився відеозапис з місця події. На кадрах видніються густі клуби жовто-оранжевого диму над заводом, при цьому відкритого вогню на видно.

Son dakika... Kütahya'da azot fabrikasında patlama: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. pic.twitter.com/CYrbKDd3ud — Aktüeltürk (@aktuelturk) 7 липня 2019 р.

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