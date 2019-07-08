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      На азотному заводі у Туреччині пролунав вибух: відео

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      Пожежники ліквідують пожежу на хімічному заводі у Туреччині
      Пожежники ліквідують пожежу на хімічному заводі у Туреччині / hurriyet

      Інцидент стався у неділю ввечері, 7 липня, на заході Туреччини у провінції Кютахья. Наразі невідомо чи постраждав хтось внаслідок вибуху. На місце події прибули співробітники поліції, карети швидкої допомоги та пожежники.

      Зазначається, що мешканці прилеглих територій спершу почули гучний вибух, а опісля побачили над підприємством стовп жовтого диму. Вибух пролунав о 20:45 за місцевим часом на підприємстві, розташованому на 7-му кілометрі шосе Кютахья – Ескішехір, повідомляє Haber Turk.

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      Наразі експерти з'ясовують рівень небезпеки для населення і навколишнього середовища, проводячи відповідні вимірювання. Причини вибуху також залишаються невідомими.

      вибух у Туреччині
      Стовп диму над хімічним заводом у Туреччині

      вибух у Туреччині
      Експерти оцінюють наскільки небезпечними можуть стати наслідки вибуху

      У мережі з'явився відеозапис з місця події. На кадрах видніються густі клуби жовто-оранжевого диму над заводом, при цьому відкритого вогню на видно.

      ЦИМИ ДНЯМИ БУЛИ Й ІНШІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ:

      blog_ava
      Україна вперше звернулась до США із запитом на купівлю військового обладнання
      7 липня
      1142
      Теги: Новини Туреччини Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації
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