У Росії бензовоз з туристами на цистерні через п'яного водія загорівся та вибухнув: є загиблі

У Свердловській області Росії вибухнув бензовоз. Сталося це близько опівночі за місцевим часом 7 липня на 44 кілометрі дороги Карпінськ – Китлим. За останніми даними, загинули 3 людини та ще 7 постраждали. Водій вантажівки був п’яним.

Як повідомляє російська інформаційна агенція "РИА Новости", бензовоз з паливом прямував до селища Китлим. Ця дорога є технологічною та її використовують лише під час видобутку корисних копалин: ні обласного, ні місцевого, ні федерального значення вона не має. У Китлимі бензовоз мав дозаправити техніку, що видобуває кам’яну породу. За іншими даними він мав дозаправити техніку, що забезпечує безпеку на гірському марафоні "Конжак – 2019".

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Інцидент стався через те, що водій дозволив, аби на верх цистерни вилізли 10 туристів, відтак він не впорався з керуванням, і машина з’їхала в кювет. У результаті через розгерметизацію авто загорілося та стався вибух. Бензовоз перевозив лише 50 літрів палива з 4,5 тисяч можливих.

За попередньою інформацією, двоє туристів підійшли до водія автоцистерни з проханням довести їх до автодороги. Коли вони рухалися промисловою дорогою з Іовського плато (гірське плато, оточене вершинами Конжаковського каменю – 24 канал) у бік дороги Карпінськ – Китлим їх зупинили ще вісім туристів,

– розповіли в обласній прокуратурі.



Бензовоз з 10 туристами на цистерні спершу з'їхав у кювет, а потім загорівся та вибухнув

Щодо пожежі, то її площа склала 10 квадратних метрів і упродовж 10 хвилин за допомогою піни займання ліквідували. На місці працювали 51 рятувальник і 12 одиниць спецтехніки, медики та поліція. У МНС переконують, що загрози через вибух бензовоза для людей і навколишнього середовища немає.

Відомо, що вже загинули три людини. У момент інциденту вони перебували поруч з бензовозом. Правоохоронці встановили особи лише двох з них – це чоловік 1968 року народження з Карпінська та жінка 1976 року народження з Краснотур'їнська. Крім того, постраждали 7 осіб, зокрема одна жінка, п’ять чоловіків і 14-річний підліток. Госпіталізація водієві не знадобилась

Семеро з потерпілих наразі перебувають у лікарні, стан чотирьох – середнього ступеня важкості, двох, включно з неповнолітнім, – важкий. Останніх до лікарні було доправлено авіацією. Водієві госпіталізація не знадобилася. У прес-службі регіонального управління МВС Росії переконують, що потерпілі отримали численні переломи, однак, попри пожежу, жодних опіків у них медики не виявили, пише ТАСС.

У поліції з’ясували, що 51-річний водій бензовозу перебував у нетверезому стані: в його крові виявили 0,76 проміле алкоголю (в Росії дозволена норма – 0,3 проміле). Правоохоронці кажуть, що раніше він злісним порушником правил дорожнього руху не був.

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Місце вибуху та пожежі бензовоза: відео прес-служби МНС РФ

За фактом інциденту регіональна прокуратура проводить відповідну перевірку. Крім того, проти водія порушили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть через необережність двох або більше осіб".

Водій дозволив сісти на цистерну. Надалі він не вибрав безпечний швидкісний режим, після чого машина втратила керування через несправність. Водій сказав всім зістрибувати, після чого стрибнув сам,

– наголошують у прокуратурі регіону.

На жаль, такі події трапляються не лише в Росії, а й в Україні. Зокрема, нещодавно у Запоріжжя посеред дня вибухнула вантажівка. Сталося це в обідню пору, коли на вулиці було багато людей, щоправда у результаті ніхто не постраждав.