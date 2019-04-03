З'явилось відео моменту вибуху у військовій академії Петербурга

Вибух саморобної бомби у будівлі Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі стався 2 квітня. Момент вибуху зафіксував відеореєстратор одного з автомобілів, що проїжджав повз будівлі.

На кадрах видно, що інцидент трапився на другому поверсі. Від вибуху повилітали шибки, а з будівлі повалили чорні клуби диму.

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Моменту вибуху у військовій академії Петербурга: відео

Постраждали 4 людей. Вони зазнали поранень мінно-вибухового характеру і потрапили до лікарні.

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Хто постраждав внаслідок вибуху?

Викладачка восьмого факультету, старший лейтенант Валентина Головачов.

Заступник начальника 102-ї кафедри, полковник Микола Курдай.

Начальник 101-ї кафедри, старший викладач, полковник Рифат Закіров.

Старший бортовий оператор, 441-а лабораторія, майор Андрій Тонишев.

З чотирьох постраждалих у трьох легкі травми, в одного – важка.