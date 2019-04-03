14:05
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      З'явилось відео моменту вибуху у військовій академії Петербурга

      1441 Читать новость на русском
      З'явилось відео моменту вибуху у військовій академії Петербурга
      / РИА Новости

      Вибух саморобної бомби у будівлі Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі стався 2 квітня. Момент вибуху зафіксував відеореєстратор одного з автомобілів, що проїжджав повз будівлі.

      На кадрах видно, що інцидент трапився на другому поверсі. Від вибуху повилітали шибки, а з будівлі повалили чорні клуби диму. 

      Читайте також: Вибухи у Кропивницькому: інженеру, який намагався втекти з країни, присудили домашній арешт

      Моменту вибуху у військовій академії Петербурга: відео

       

      Постраждали 4 людей. Вони зазнали поранень мінно-вибухового характеру і потрапили до лікарні.

      Читайте також: Пожежа і вибухи у Кропивницькому: у лікарні помер водій автоцистерни з газом

      Хто постраждав внаслідок вибуху?

      • Викладачка восьмого факультету, старший лейтенант Валентина Головачов.
      • Заступник начальника 102-ї кафедри, полковник Микола Курдай.
      • Начальник 101-ї кафедри, старший викладач, полковник Рифат Закіров.
      • Старший бортовий оператор, 441-а лабораторія, майор Андрій Тонишев.

      З чотирьох постраждалих у трьох легкі травми, в одного – важка.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 3 квітня: у деяких областях холод, дощ та навіть сніг
      сьогодні
      3639
      Теги: Новини Росії Вибух Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні , 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      Юлія Девда 1316
      В Україні заборонили нерегулярні авіаперельоти до Росії
      сьогодні , 12:52 В Україні заборонили нерегулярні авіаперельоти до Росії
      566
      Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      сьогодні , 12:00 Порушенння на виборах-2019: чи стало їх менше, ніж у 2014 році і що змінилося?
      Катерина Одарченко 259
      Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
      сьогодні , 11:01 Супрун – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
      Євгенія Мазур 790
      У этих выборов есть большой плюс
      сьогодні , 08:40 У этих выборов есть большой плюс
      Ян Валетов 1608
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук