З'явилось відео моменту вибуху у військовій академії Петербурга
Вибух саморобної бомби у будівлі Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі стався 2 квітня. Момент вибуху зафіксував відеореєстратор одного з автомобілів, що проїжджав повз будівлі.
На кадрах видно, що інцидент трапився на другому поверсі. Від вибуху повилітали шибки, а з будівлі повалили чорні клуби диму.
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Моменту вибуху у військовій академії Петербурга: відео
Постраждали 4 людей. Вони зазнали поранень мінно-вибухового характеру і потрапили до лікарні.
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Хто постраждав внаслідок вибуху?
- Викладачка восьмого факультету, старший лейтенант Валентина Головачов.
- Заступник начальника 102-ї кафедри, полковник Микола Курдай.
- Начальник 101-ї кафедри, старший викладач, полковник Рифат Закіров.
- Старший бортовий оператор, 441-а лабораторія, майор Андрій Тонишев.
З чотирьох постраждалих у трьох легкі травми, в одного – важка.