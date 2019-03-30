Вибухи у Кропивницькому: інженеру, який намагався втекти з країни, присудили домашній арешт

Нічний домашній арешт до 28 травня, з 20:00 до 7:00 – такий запобіжний захід призначив Кіровський суд Кропивницького головному інженеру ТОВ "Елан-Ві" Олександру Слюсару. Його підозрюють у порушенні правил безпеки, які призвели до вибухів біля газової заправки 27 березня.

Прокуратура вимагала для підозрюваного Слюсара призначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Але суд вирішив інакше і призначив лише домашній арешт, до того ж – нічний. Про це повідомили у CBN.

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Директор ТОВ "Елан-Ві" – другий підозрюваний та безпосередній учасник події, що призвела до вибухів. Він наразі перебуває в лікарні, запобіжний захід йому суд обиратиме у понеділок, 1 квітня. А от інженера Олександра Слюсара затримали, коли він намагався втекти з України.

Що відбувалося та як виглядало місце надзвичайної ситуації: дивіться фото

Що трапилося в Кропивницькому

27 березня біля газової заправки пролунали сім вибухів і спалахнула пожежа. Вибухнули місткості з газом на газовозах на автостоянці. У деяких помешканнях вибуховою хвилею вибило вікна. Кілька мікрорайонів міста залишилися без світла, а також були проблеми з мобільним зв'язком. Пожежа охопила 200 квадратних метрів, знищила 18 автомобілів.

Фото та відео з місця надзвичайної ситуації у Кропивницькому – дивіться у матеріалі 24 каналу

28 березня у прокуратурі розповіли, що інцидент в Кропивницькому стався на прилеглій до газової заправки території та не пов’язаний з її діяльністю. Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами.

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Тож 29 березня прокуратура Кіровоградської області оголосила підозру двом особам через вибухи і масштабну пожежу, які сталися на одній із автостоянок у Кропивницькому – керівника ТОВ "Елан-Ві" і головного інженера цього підприємства.

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Відео масштабної пожежі у Кропивницькому: