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      Пожежа і вибухи у Кропивницькому: прокуратура оголосила підозру двом особам

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      Пожежа і вибухи у Кропивницькому
      Пожежа і вибухи у Кропивницькому / фото з відкритих джерел

      Прокуратура Кіровоградської області оголосила підозру двом особам через вибухи і масштабну пожежу, які сталися на одній із автостоянок у Кропивницькому. Так, звинувачення стосуються керівника ТОВ "Елан-Ві" і головного інженера цього підприємства.

      24 канал повідомляв, що 27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли до 7 вибухів, після яких спалахнула пожежа. Це вибухнули місткості з газом на газовозах. У помешканнях жителів міста та приміщенні школи вибуховою хвилею повибивало вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла. Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Двоє із них – пожежники Назаренко і Жаботинський. Хоча пожежу вдалося загасити, полум’я все ж знищило 18 автомобілів.

      Читайте також: Вибухи і пожежа у Кропивницькому: стали відомі герої-рятівники, які потрапили до лікарні

      За версією прокуратури, причина вибухів у Кропивницькому – порушення техніки безпеки під час перевезення і перекачування газу між автоцистернами.

      Підозру керівнику і працівнику ТОВ "Елан-Ві" оголосили за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки".

      Кропивницький пожежа автостоянка
      Згарище на автостоянці у Кропивницькому

      Наразі прокуратура готує до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на триманні під вартою.

      Також у прокуратурі повідомили цікаві деталі, щодо обвинувачуваних. Так, інженера підприємства правоохоронці затримали під час спроби прокинути територію України. А керівник ТОВ "Елан-Ві" зараз перебуває у лікарні під охороною.

      Із відкритих джерел відомо, що директором і кінцевим власником вказаного підприємства є Олександр Ляховецький. Підприємство, власником якого він є, займається роздрібною торгівлею пальним.

      Дивіться відео про пожежу і вибухи у Кропивницькому:

      Що ще відомо про масштабну пожежу у Кропивницькому:
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      Теги: Новини України Новини Кропивницького Пожежа Вибух Кримінальні новини
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