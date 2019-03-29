Пожежа і вибухи у Кропивницькому: прокуратура оголосила підозру двом особам

Прокуратура Кіровоградської області оголосила підозру двом особам через вибухи і масштабну пожежу, які сталися на одній із автостоянок у Кропивницькому. Так, звинувачення стосуються керівника ТОВ "Елан-Ві" і головного інженера цього підприємства.

24 канал повідомляв, що 27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли до 7 вибухів, після яких спалахнула пожежа. Це вибухнули місткості з газом на газовозах. У помешканнях жителів міста та приміщенні школи вибуховою хвилею повибивало вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла. Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Двоє із них – пожежники Назаренко і Жаботинський. Хоча пожежу вдалося загасити, полум’я все ж знищило 18 автомобілів.

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За версією прокуратури, причина вибухів у Кропивницькому – порушення техніки безпеки під час перевезення і перекачування газу між автоцистернами.

Підозру керівнику і працівнику ТОВ "Елан-Ві" оголосили за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки".



Згарище на автостоянці у Кропивницькому

Наразі прокуратура готує до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на триманні під вартою.

Також у прокуратурі повідомили цікаві деталі, щодо обвинувачуваних. Так, інженера підприємства правоохоронці затримали під час спроби прокинути територію України. А керівник ТОВ "Елан-Ві" зараз перебуває у лікарні під охороною.

Із відкритих джерел відомо, що директором і кінцевим власником вказаного підприємства є Олександр Ляховецький. Підприємство, власником якого він є, займається роздрібною торгівлею пальним.

Дивіться відео про пожежу і вибухи у Кропивницькому: