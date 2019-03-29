Пожар и взрывы в Кропивницком: прокуратура объявила подозрение двум лицам

Прокуратура Кировоградской области объявила подозрение двум лицам из-за взрывов и масштабного пожара, которые произошли на одной из автостоянок в Кропивницком. Да, обвинения касаются руководителя ООО "Элан-Ви" и главного инженера этого предприятия.

24 канал сообщал, что 27 марта вечером на автостоянке в Кропивницком возле газовой заправки прогремело до 7 взрывов, после которых вспыхнул пожар. Это взорвались емкости с газом на газовозах. В домах жителей города и здании школы взрывной волной выбило окна, несколько микрорайонов остались без света. В результате инцидента пострадали 4 человека. Двое из них – пожарные Назаренко и Жаботинский. Хотя пожар удалось потушить, пламя все же уничтожило 18 автомобилей.

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По версии прокуратуры, причина взрывов в Кропивницком – нарушение техники безопасности при перевозке и перекачке газа между автоцистернами.

Подозрение руководителю и работнику ООО "Элан-Ви" объявили по статье "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия".



Пожарище на автостоянке в Кропивницком

Сейчас прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Также в прокуратуре сообщили интересные детали, в отношении обвиняемых. Да, инженера предприятия правоохранители задержали при попытке покинуть территорию Украины. А руководитель ООО "Элан-Ви" сейчас находится в больнице под охраной.

С открытых источников известно, что директором и конечным собственником указанного предприятия является Александр Ляховецкий. Предприятие, владельцем которого он является, занимается розничной торговлей топливом.

Смотрите видео о пожаре и взрывах в Кропивницком: