Вибухи і пожежа у Кропивницькому: стали відомі герої-рятівники, які потрапили до лікарні
Пожежу у Кропивницькому, що спалахнула після вибухів біля газової заправки, гасили Костянтин Назаренко та Ярослав Жаботинський. Рятувальники отримали серйозні опіки та потрапили до лікарні.
Що відомо про вибухи і пожежу у Кропивницькому?
27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли до 7 вибухів, після яких спалахнула пожежа. Це вибухнули ємності з газом на газовозах. У помешканнях жителів міста та приміщенні школи вибуховою хвилею повибивало вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла.
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Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Двома з них виявилися пожежники Назаренко і Жаботинський. Хоча пожежу вдалося загасити, полум’я все ж знищило 18 автомобілів.
Дивіться відео вибухів і пожежі у Кропивницькому:
Яка причина вибухів?
У прокуратурі кажуть, що масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами. Поліція вже відкрила за цим фактом кримінальну справу і проводить розслідування.
Що відомо про героїв-рятувальників?
Ярослав Жаботинський – 29-річний старший лейтенант, а Костянтин Назаренко – 45-річний підполковник. Обоє зазнали опіків першого та другого ступенів важкості та перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні.
Саме вони прийдуть на допомогу, коли ти будеш в біді! Скромно, без пафосу, і зайвих рухів тіла, дістануть тебе з вогню. Ступнуть у пекло і назад...,
– написав у Facebook український десантник Євген Жуков із позивним "Маршал".