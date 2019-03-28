19:30
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів
      Вєсті Кремля
      21:39, 27 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Вибухи і пожежа у Кропивницькому: стали відомі герої-рятівники, які потрапили до лікарні

      322 Читать новость на русском
      Рятувальники, які загасили страшну пожежу після вибухів у Кропивницькому, і потрапили до лікарні
      Рятувальники, які загасили страшну пожежу після вибухів у Кропивницькому, і потрапили до лікарні / Колаж 24 канал

      Пожежу у Кропивницькому, що спалахнула після вибухів біля газової заправки, гасили Костянтин Назаренко та Ярослав Жаботинський. Рятувальники отримали серйозні опіки та потрапили до лікарні.

      Що відомо про вибухи і пожежу у Кропивницькому?

      27 березня ввечері на автостоянці у Кропивницькому біля газової заправки прогриміли до 7 вибухів, після яких спалахнула пожежа. Це вибухнули ємності з газом на газовозах. У помешканнях жителів міста та приміщенні школи вибуховою хвилею повибивало вікна, кілька мікрорайонів опинилися без світла.

      Дивіться також: Велике згарище: фото автостоянки після пожежі і вибухів у Кропивницькому

      Внаслідок інциденту постраждали 4 людей. Двома з них виявилися пожежники Назаренко і Жаботинський. Хоча пожежу вдалося загасити, полум’я все ж знищило 18 автомобілів.

      Дивіться відео вибухів і пожежі у Кропивницькому:

      Яка причина вибухів?

      У прокуратурі кажуть, що масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення та перекачування газу між автоцистернами. Поліція вже відкрила за цим фактом кримінальну справу і проводить розслідування.

      Що відомо про героїв-рятувальників?

      Ярослав Жаботинський – 29-річний старший лейтенант, а Костянтин Назаренко – 45-річний підполковник. Обоє зазнали опіків першого та другого ступенів важкості та перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні.

      Саме вони прийдуть на допомогу, коли ти будеш в біді! Скромно, без пафосу, і зайвих рухів тіла, дістануть тебе з вогню. Ступнуть у пекло і назад...,
      – написав у Facebook український десантник Євген Жуков із позивним "Маршал".

       

      blog_ava
      Велике згарище: фото автостоянки після пожежі і вибухів у Кропивницькому
      сьогодні
      4837
      Теги: Новини України ДСНС Надзвичайні ситуації Новини Кропивницького Пожежа Вибух
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      сьогодні , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 474
      "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      сьогодні , 19:00 "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      Наталя Ромашова 144
      Британська драма: виходити не можна залишатися
      сьогодні , 18:00 Британська драма: виходити не можна залишатися
      161
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 17:25 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      10248
      Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
      сьогодні , 16:50 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
      Олександр Бевза 521
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук