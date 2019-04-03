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      Появилось видео момента взрыва в военной академии Петербурга

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      Появилось видео момента взрыва в военной академии Петербурга
      / РИА Новости

      Взрыв самодельной бомбы у здания Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, проезжавшего мимо здания.

      На кадрах видно, что инцидент произошел на втором этаже. От взрыва повылетали стекла, а из здания повалили черные клубы дыма.

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      Момента взрыва в военной академии Петербурга: видео

       

      Пострадали 4 человека. Они получили ранения минно-взрывного характера и попали в больницу.

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      Кто пострадал в результате взрыва?

      • Преподавательница восьмого факультета, старший лейтенант Валентина Головачев.
      • Заместитель начальника 102-й кафедры, полковник Николай Курдай.
      • Начальник 101-й кафедры, старший преподаватель, полковник Рифат Закиров.
      • Старший бортовой оператор, 441-я лаборатория, майор Андрей Тонишев.

      Из четырех пострадавших у троих легкие травмы, у одного – тяжелая.

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      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Взрыв
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