Появилось видео момента взрыва в военной академии Петербурга

Взрыв самодельной бомбы у здания Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. Момент взрыва зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, проезжавшего мимо здания.

На кадрах видно, что инцидент произошел на втором этаже. От взрыва повылетали стекла, а из здания повалили черные клубы дыма.

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Момента взрыва в военной академии Петербурга: видео

Пострадали 4 человека. Они получили ранения минно-взрывного характера и попали в больницу.

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Кто пострадал в результате взрыва?

Преподавательница восьмого факультета, старший лейтенант Валентина Головачев.

Заместитель начальника 102-й кафедры, полковник Николай Курдай.

Начальник 101-й кафедры, старший преподаватель, полковник Рифат Закиров.

Старший бортовой оператор, 441-я лаборатория, майор Андрей Тонишев.

Из четырех пострадавших у троих легкие травмы, у одного – тяжелая.