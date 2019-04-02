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      Взрыв прогремел в Петербурге на территории Военно-космической академии: есть пострадавшие

      54 Читати новину українською
      Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии в Санкт-Петербурге
      Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии в Санкт-Петербурге / Иллюстративное фото

      Взрыв прогремел 2 апреля на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в административном помещении.

      По разным данным, пострадали от 3 до 4 человек.

      Новость дополняется…

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