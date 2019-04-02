Взрыв прогремел в Петербурге на территории Военно-космической академии: есть пострадавшие
Взрыв прогремел 2 апреля на территории Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Взрыв произошел в административном помещении.
По разным данным, пострадали от 3 до 4 человек.
Новость дополняется…
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Путин рассказал, когда спустит на воду "оружие судного дня"20 февраля , 13:52
Наблюдатели ООН уезжают из Сирии18 августа 2012 , 17:13 0
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00