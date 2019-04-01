Пожар и взрывы в Кропивницком: в больнице скончался водитель автоцистерны с газом

В больнице Кропивницкого умер водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на городской автостоянке. До этого 58-летнему мужчине вроде стало лучше: 29 марта его перевели из реанимации в ожоговое отделение больницы.

24 канал сообщал, что 27 марта возле газовой заправки в Кропивницкому прозвучали семь взрывов и вспыхнул пожар. Взорвались емкости с газом на газовозах на автостоянке. В некоторых домах взрывной волной выбило окна. Несколько микрорайонов города остались без света, а также были проблемы с мобильной связью. Пожар охватил 200 квадратных метров и уничтожил 18 автомобилей.

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Масштабные взрывы прогремели из-за нарушения техники безопасности при перевозке и перекачки газа между автоцистернами. В громком деле объявили 2 подозрения – директору и главному инженеру ООО "Элан-Ви". Если их вину докажут, им грозит до 8 лет колонии. Кстати, директору предприятия Александру Ляховецкому 1 апреля Кировский райсуд избирает меру пресечения.

Водитель газовоза, который взорвался, умер вечером 31 марта, информирует UA:Кропивницкий со ссылкой на заведующую ожоговым отделением областной больницы Наталью Корчак. До этого 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.

Пожар и взрывы в Кропивницком: смотрите видео