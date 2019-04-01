Пожежа і вибухи у Кропивницькому: у лікарні помер водій автоцистерни з газом

У лікарні Кропивницького помер водій автоцистерни з газом, яка 27 березня вибухнула на міській автостоянці. До цього 58-річному чоловікові начебто стало краще: 29 березня його перевели з реанімації в опікове відділення лікарні.

24 канал повідомляв, що 27 березня біля газової заправки у Кропивницькому пролунали сім вибухів і спалахнула пожежа. Вибухнули місткості з газом на газовозах на автостоянці. У деяких помешканнях вибуховою хвилею вибило вікна. Кілька мікрорайонів міста залишилися без світла, а також були проблеми з мобільним зв'язком. Пожежа охопила 200 квадратних метрів і знищила 18 автомобілів.

Читайте також: Вибухи у Кропивницькому: інженеру, який намагався втекти з країни, присудили домашній арешт

Масштабні вибухи прогриміли через порушення техніки безпеки під час перевезення і перекачування газу між автоцистернами. У гучній справі оголосили 2 підозри – директору та головному інженеру ТОВ "Елан-Ві". Якщо їх провину доведуть, їм загрожує до 8 років колонії. До речі, директору підприємства Олександру Ляховецькому 1 квітня Кіровський райсуд обирає запобіжний захід.

Водій газовоза, який вибухнув, помер ввечері 31 березня, інформує UA: Кропивницький з посиланням на завідувачку опіковим відділенням обласної лікарні Наталію Корчак. До цього 58-річного Анатолія із Кривого Рогу перевели з реанімаційного відділення в опікове.

Пожежа і вибухи у Кропивницькому: дивіться відео