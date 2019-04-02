Вибух прогримів у Петербурзі на території Військово-космічної академії: є постраждалі
Вибух прогримів 2 квітня на території Військово-космічної академії імені Можайського в Санкт-Петербурзі. Ймовірно, це вибухнула міна на 5 факультеті метеорології та радіотехніки, розташованому на 2 поверсі академії.
Постраждали 4 людей. Вони зазнали поранень мінно-вибухового характеру і потрапили до лікарні.
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Хто постраждав внаслідок вибуху?
- Викладачка восьмого факультету, старший лейтенант Валентина Головачов.
- Заступник начальника 102-ї кафедри, полковник Микола Курдай.
- Начальник 101-ї кафедри, старший викладач, полковник Рифат Закіров.
- Старший бортовий оператор, 441-а лабораторія, майор Андрій Тонишев.
З чотирьох постраждалих у трьох легкі травми, в одного – важка.
Фото з місця вибуху в академії Можайського//Фото: КП
Від 10 до 15 людей опинилися заблокованими всередині будівлі. Вибух знищив сходовий проліт. До заблокованих в академії студентів тягнуть автодрабину. Іншого способу вибратися з будівлі немає.
Вибух пролунав через кілька хвилин після того, як у будівлі оголосили евакуацію, повідомляє telegram-канал "База". За версією журналістів, 2 працівників академії виявили вибухівку і вирішили перенести її в безпечне місце, але вона здетонувала.
На місце вже прибули ФСБ, прокуратури та інших силових відомств. Там також працюють рятувальники. Територію академії оточили.
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Ситуація біля академії Можайського після вибуху//Фото: Невские Новости
Дивіться відеотрансляцію з місця вибуху в академії Можайського:
Що відомо про академію імені Можайського? Політехнічний заклад вищої освіти, який готує фахівців для космічних військ, військ Протиповітряної та Протиракетної оборони, військово-топографічного управління Генштабу Росії та інших силових відомств.