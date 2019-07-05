Страшна аварія прогулянкового судна сталася в Росії: є загиблі

У Краснодарському краї Росії поблизу селища Джугба перекинувся прогулянковий катер. У момент аварії на судні перебували 43 людини. На жаль, внаслідок інциденту загинули щонайменше 2 особи.

За даними прес-служби МНС Росії, 37 осіб з тих, хто перебував на борту, доправили на берег. Очевидці додають, що ще 6 осіб на берег доправили судна, які проходили повз. Відтак, інформацію про їхнє місцеперебування зараз уточнюють.

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За словами Андрія Андрєєва, директора пляжу "Джубга", на відстані 100 метрів біля якого стався інцидент, загинули дві людини, передає "РИА Новости". Він повідомив, що мовиться про судно "Атол", яке перекинулося у районі Блакитної бухти.

Чоловік повідомив, що направив на порятунок всю наявну техніку. Водночас він припустив, що причиною аварії могла стати перевантаженість судна, оскільки його співробітники зуміли взяти на борт щонайменше 25 осіб, натомість на прогулянковому катері було 30 людей.

"З ними привезли ще двох загиблих. Щоб ви розуміли, на прогулянкових суднах не можна возити більше ніж 12 осіб", – пояснив Андрєєв.

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Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок аварії також дві людини зникли безвісти, а одна жінка потрапила до реанімації. Раніше ж інформаційні агенції передавали, що перекинувся прогулянковий катамаран, на якому перебували 20 осіб. 14 дорослих і 4 дитини доправили до берега, а одній жінці надали необхідну медичну допомогу. Однак зрештою цю інформацію не підтвердили.

За фактом інциденту Слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу про неналежне надання послуг, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб. Також тут підтвердили про загибель двох осіб – вони є жителями Мордовії та Білгородської області. Крім того, за словами представників відомства, ті, що вижили, госпіталізації не потребують.

"Працюють чотири бригади швидкої. Надають допомогу психологи. Серйозних травм немає, всі – на березі. Люди мають здебільшого шок", – переконує у коментарі ТАСС джерело в екстрених службах.

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Також відповідну перевірку проводить Транспортна прокуратура. Відомо, що російські правоохоронці вже затримали капітана (якого розшукували) та власника (народився у 1977 році) судна. Їх зараз допитують і првдять з ними слідчі дії.

Зауважимо, що на місці аварії у районі Джубгі можна спостерігати повний штиль.