У Росії горів десантний корабель: відео
У порту Сєвєроморська (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко". За словами очевидців, горіло судно вже не вперше.
Під час пожежі небо затягнуло густим чорним димом. Очевидно, корабель мали утилізувати, але не встигли – інцидент стався "на 206-му заводі", де пришвартовують судна на утилізацію.
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Відео, як палає корабель, поширив український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц".
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