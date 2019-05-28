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      У Росії горів десантний корабель: відео

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      У Росії горів корабель
      У Росії горів корабель / Screenshot

      У порту Сєвєроморська (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко". За словами очевидців, горіло судно вже не вперше.

      Під час пожежі небо затягнуло густим чорним димом. Очевидно, корабель мали утилізувати, але не встигли – інцидент стався "на 206-му заводі", де пришвартовують судна на утилізацію. 

      Читайте також: Україна направила ноту до Росії, аби забрати полонених моряків і кораблі

      Відео, як палає корабель, поширив український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц".

       

      blog_ava
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      Теги: Водний транспорт Пожежа Новини Росії
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