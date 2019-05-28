Україна направила ноту до Росії, аби забрати полонених моряків і кораблі

МЗС України підготувало дипломатичну ноту до Росії з вимогою виконати рішення міжнародного Трибуналу про звільнення полонених українських моряків. Також Україна запитує країну-агресора, коли та як можна забрати незаконно захоплені в Керченській протоці кораблі та 24 членів екіпажу.

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі "Радіо НВ" повідомила, що ноту направили російському МЗС вчора, 27 травня.

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Ми вже підготували дипломатичну ноту до РФ. У ноті ми запитуємо, як ми можемо забрати наші кораблі, коли та де, як наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово (СІЗО у Москві – 24 канал),

– заявила Зеркаль.

МЗС України 28 травня звернеться до міжнародних партнерів і закликає всіх міністрів закордонних справ висунути Росії вимогу виконати рішення трибуналу ООН і звільнити українців з полону.

Окрім того, якщо Росія не відпустить незаконно захопених моряків, Україна буде ставити питання про посилення тиску і застосування санкцій проти Кремля.

"Посилення тиску відбувається з використанням всіх можливих інструментів. Що стосується санкцій, ми також будемо ставити це питання. Ми будемо ставити питання невиконання наказу, якщо він не буде вчасно виконаний. У нас є велика кількість опцій, які ми будемо використовувати", – зауважила Зеркаль.

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. А 27 травня суд у Москві не задовольнив апеляційні скарги адвокатів захоплених Кремлем на Азові моряків та залишив українських моряків під вартою до кінця липня.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах.



Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень. Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.