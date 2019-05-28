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      Украина направила ноту России, чтобы забрать пленных моряков и корабли

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      МИД готовит ноту России по освобождению военнопленных моряков
      МИД готовит ноту России по освобождению военнопленных моряков / shutterstock.com

      МИД Украины подготовил дипломатическую ноту России с требованием выполнить решение международного трибунала об освобождении пленных украинских моряков. Также Украина спрашивает страну-агрессора, когда и как можно забрать незаконно захваченные в Керченском проливе корабли и 24 членов экипажа.

      Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ" сообщила, что направили ноту российскому МИД вчера, 27 мая.

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      Мы уже подготовили дипломатическую ноту РФ. В ноте мы спрашиваем, как мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово (СИЗО в Москве – 24 канал),
      – заявила Зеркаль.

      МИД Украины 28 мая обратится к международным партнерам и призывает всех министров иностранных дел предъявить России требование выполнить решение трибунала ООН и освободить украинцев из плена.

      Кроме того, если Россия не отпустит незаконно захваченных моряков, Украина будет ставить вопрос об усилении давления и применении санкций против Кремля.

      "Усиление давления происходит с использованием всех возможных инструментов. Что касается санкций, мы также будем ставить этот вопрос. Мы будем ставить вопрос невыполнения приказа, если он не будет вовремя выполнен. У нас есть большое количество опций, которые мы будем использовать", – отметила Зеркаль.

      25 мая Международный трибунал ООН постановил, что Россия должна освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась. А 27 мая суд в Москве не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов захваченных Кремлем на Азове моряков и оставил украинских моряков под стражей до конца июля.

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя. После инцидента украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.

      В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 3 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

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      Теги: Водный транспорт Новости Украины Новости России Украина – Россия МИД Украины Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море Новости политики
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