В России горел десантный корабль: видео
В порту Североморска (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко". По словам очевидцев, горело судно уже не впервые.
Во время пожара небо затянуло густым черным дымом. Очевидно, корабль должні біли утилизировать, но не успели – инцидент произошел "на 206-м заводе", где пришвартовывают судна на утилизацию.
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Видео, как горит корабль распространил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".
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