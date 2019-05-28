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      В России горел десантный корабль: видео

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      В России горел десантный корабль: видео
      / Screenshot

      В порту Североморска (Россия) загорелся десантный корабль Северного флота "Митрофан Москаленко". По словам очевидцев, горело судно уже не впервые.

      Во время пожара небо затянуло густым черным дымом. Очевидно, корабль должні біли утилизировать, но не успели – инцидент произошел "на 206-м заводе", где пришвартовывают судна на утилизацию.

      Читайте также: Украина направила ноту в Россию, чтобы забрать пленных моряков и корабли

      Видео, как горит корабль распространил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

       

      blog_ava
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      Теги: Пожар Водный транспорт Новости России Новости Украины
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